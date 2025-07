L'attaccante è a Istanbul l'accordo con il Besiktas per sistemare gli ultimi dettagli con il club. Poi verrà in Italia, dove ad attenderlo ci sarà il Bologna che ha pronta un'offerta di 1 anno più opzione

Ciro Immobile è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Bologna. L'attaccante è ora a Istanbul, per sistemare gli ultimi dettagli con il Besiktas, e poi tornerà in Italia per iniziare la sua nuova avventura con i rossoblù. Il club emiliano ha già l'accordo con il classe 1990 e si aspettava solo il via libera dei turchi.