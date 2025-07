Non solo David: la Juventus è alla ricerca di un secondo attaccante sul mercato e in attesa di novità sul fronte Osimhen sta lavorando con il PSG per un prestito con diritto di riscatto di Kolo Muani

La Juventus continua a lavorare per rafforzare l'attacco a disposizione di Igor Tudor. Venerdì 4 luglio David svolgerà le visite mediche, ma nel frattempo la dirigenza bianconera sta lavorando anche a un secondo attaccante. Per questo, in attesa di capire se ci saranno aperture dal Napoli per Osimhen, la Juventus sta provando a trattare con il PSG per il cartellino di Kolo Muani. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto per l'attaccante francese.