Santiago Gimenez, dal ritiro del Messico, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro gli Stati Uniti di Gold Cup. L'attaccante del Milan ha parlato del suo futuro in rossonero dopo le ultime voci di mercato: "Al Milan mi sento a casa, sto vivendo un sogno, sono grato per l’opportunità di essere in una squadra come il Milan. Ci sono state voci di un possibile addio ma sto bene. Ho parlato con la dirigenza e lo staff, l'idea è quella di rimanere. Cercherò di dare il massimo, non voglio sprecare questa opportunità".