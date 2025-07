Rafael Leao e Theo Hernandez sono stati per anni la coppia titolare del Milan sulla fascia sinistra. Terzino e ala, quasi inseparabili, vero e proprio punto di forza dei rossoneri. Ora il francese si prepara a trasferirsi all'Al Hilal per 25 milioni di euro e per questo il portoghese sui social ha voluto salutare il suo compagno di mille avventure: "Fratello mio, compagno di tante battaglie, insieme abbiamo passato tanti momenti belli e brutti ma è stato un piacere poter condividere spogliatoio e campo con te. Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase, mi mancherai tantissimo perché con il passare degli anni sei diventato una persona importante per me. Non doveva finire così ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna per questa nuova esperienza, come sempre farò sempre il tifo per te e per noi!".