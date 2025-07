Scendono le quotazione di Rios per il centrocampo, mentre salgono quelle di El Aynaoui. Nuoi contatti anche nella giornata di giovedì 10 luglio con il Lens che chiede 30 milioni di euro per il giocatore. In attacco resta sempre viva la pista Ferguson in prestito dal Brighton, con i giallorossi che stanno spingendo per chiudere ed evitare il possibile inserimento dell'Atalanta

La Roma continua a lavorare a centrocampo per cercare di dare un nuovo rifnforzo a Gian Piero Gasperini entro la fine della settimana. Scendono le quotazioni di Rios , che ha dei costi molto alti, mentre risalgono quelle di El Aynaoui . Nella giornata di giovedì 10 luglio ci sono stati nuovi contatti con il Lens , che chiede per il giocatore 30 milioni di euro .

In attacco sempre su Ferguson

Per quanto riguarda l'attacco, la Roma resta su Ferguson del Brighton. I giallorossi stanno cercando di spingere per chiudere per il classe 2004, per evitare l'inserimento dell'Atalanta. Nella stagione 2024/2025, il giocatore ha collezionato 13 presenze e 1 gol con la maglia dei biancoblù prima di trasferirsi nel mercato invernale in prestito al West Ham, con cui è sceso in campo 8 volte.