Ufficializzato il rinnovo di Svilar, per i giallorossi è ora tempo di piazzare alcuni colpi in entrata: per Wesley il Flamengo chiede 25 milioni più bonus, la stessa cifra avanzata dallo Zenit, il Palmeiras ne vuole 30 per Rios, mentre proseguono i contatti per El Aynaoui ma non ci sono state ancora offerte

La Roma continua a lavorare per regalare dei rinforzi a Gasperini in vista del ritiro. In attesa di capire quale sarà la decisione di Evan Ferguson, il nome individuato per la fascia destra è ormai quello di Wesley , esterno del Flamengo protagonista anche nell'ultimo Mondiale per Club. Il giocatore si è promesso ai giallorossi, ma il club brasiliano ha ricevuto un'offerta da 25 milioni da parte dello Zenit e per lasciarlo partire chiede alla Roma la stessa cifra con l'inserimento di bonus . 22 anni da compiere a settembre, Wesley è entrato già nel giro della Seleçao, con cui ha raccolto due presenze.

Proseguono i contatti per El Aynaoui

In Brasile i giallorossi continuano a seguire con attenzione anche Richard Rios, per il quale però il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni. Il West Ham sarebbe pronto a soddisfare le richieste, ma il giocatore vuole venire in Italia. Proseguono nel frattempo anche i contatti per Neil El Aynaoui, centrocampista del Lens che ha chiuso la stagione con ben 8 gol in 24 presenze, ma non ci sono state ancora offerte ufficiali per il marocchino.