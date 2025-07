I bianconeri non mollano la pista che porta all'inglese. Il giocatore può arrivare a prescindere dalla situazione Conceicao, a patto però che escano due esterni. La Juve arriva a offrire per l'inglese 10 milioni più 5 di bonus

