Nuova offerta della Roma al Palmeiras per Richard Rios, la distanza adesso è di 5 milioni di euro. A centrocampo si continua a monitorare anche El Aynaoui. Per la difesa contatti con il West Ham per il prestito del difensore marocchino Aguerd. In uscita trattativa con il Molde per Solbakken

SERIE A, TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI