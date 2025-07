Il Napoli da diverse settimane sta trattando per il cartellino di Ndoye e per questo il Bologna sta cominciando a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto. Il club rossoblù vorrebbe provare a prendere in prestito con diritto di riscatto Wesley Gassova, ala sinistra dell'Al Nassr. Il brasiliano, omonimo dell'esterno di centrocampo che piace alla Roma, è stato pagato 18 milioni di euro la scorsa estate ma potrebbe già lasciare l'Arabia Saudita. Il classe 2005 nella stagione 2024/25 non ha trovato molto spazio con la maglia della squadra di Cristiano Ronaldo, collezionando soltanto 400 minuti in 10 presenze nel campionato saudita.