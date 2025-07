È fatta per il giro di portieri in Serie A: Terracciano lascia la Fiorentina ed è atteso per la firma col Milan, mentre dice addio ai rossoneri Sportiello che fa ritorno all'Atalanta dopo due anni

Il domino portieri è destinato a una conclusione positiva. Sono previste per oggi, infatti, le firme di Pietro Terracciano col Milan e Marco Sportiello con l'Atalanta. Terracciano lascerà, dunque, la Fiorentina dopo sei stagioni e mezza e sarà il nuovo vice di Maignan a disposizione di Allegri nella prossima stagione. Fatta anche per il trasferimento di Sportiello (non ci sarà prima una risoluzione di contratto con i rossoneri, come inizialmente ipotizzato) che tornerà a vestire la maglia della Dea - come secondo di Carnesecchi - dopo esservi cresciuto nel settore giovanile e aver giocato in Serie A tra il 2013 e il 2017 e tra il 2019 e il 2023. La sua avventura al Milan si chiude dopo 12 presenze nell'ultimo biennio.