Accordo tra la Roma e il Brighton per Ferguson: operazione in prestito con diritto di riscatto a poco meno di 40 milioni di euro. Ora i giallorossi devono trattare con l'attaccante per il contratto. Nel frattempo è pronto un rilancio per Wesley che si avvicina mentre Ghilardi resta un'opzione valida

La Roma resta molto attiva sul mercato in entrata. In attacco il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Brighton per il prestito con diritto di riscatto a poco meno di 40 milioni di euro. Ora non resta che trattare con il giocatore per il contratto.