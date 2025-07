Ci siamo: il centrocampista del Lens sarà un prossimo giocatore della Roma. Operazione in chiusura per 25 milioni di euro, bonus compresi. Il suo arrivo non escluderebbe quello possibile di Rios, per il quale però la trattativa resta difficile visti i giochi al rialzo del Palmeiras CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

La Roma ha chiuso per El Aynaoui. Il centrocampista del Lens arriverà in giallorosso per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Il suo arrivo, però, non esclude quello eventuale di Rios. La trattativa per il colombiano invece resta al momento di difficile percorrenza, visti soprattutto i giochi di rialzo del Palmeiras. I giallorossi, però, potrebbero rifarsi sotto per provare a convincere sia il club che il giocatore. Approfondimento Richard Rios fa parecchio rumore

Calcio e tennis in casa El Aynaoui grazie a suo papà Younes In casa El Aynaoui si è sempre parlato di calcio e... di tennis. Suo padre, Younes El Aynaoui, è un ex tennista professionista che ha raggiunto come suo miglior piazzamento il 14° posto nel ranking Atp. I due vanno spesso a seguire anche i torneo più importanti, come il Roland Garros quest'anno.

