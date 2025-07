Roma-Rios, il Benfica potrebbe fare sul serio

La Roma si prepara alle visite mediche di El Aynaoui ma questo non esclude il possibile arrivo di Rios del Palmeiras. Il Benfica, però, segue con attenzione il giocatore colombiano e potrebbe fare presto un'offerta ufficiale per il suo cartellino

