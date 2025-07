Questo sabato 19 luglio regala alla Roma il primo successo in amichevole e il primo acquisto della sua campagna estiva, con El Aynaoui atteso nella capitale per le visite mediche. Un mercato che, tuttavia, finora non è andato proprio come sperato per l'allenatore Gian Piero Gasperini che ha parlato dopo il 14-0 sul Trastevere: "Purtroppo ci sono state un po' di vicissitudini e sicuramente siamo un po' in ritardo, perché abbiamo iniziato già da 8 giorni e ci siamo presentati con una squadra con tante defezioni anche rispetto alla passata stagione - ha detto -. Abbiamo sicuramente fretta e voglia di recuperare, perché dobbiamo partire bene e in queste condizioni non è facile. Speriamo che adesso ci sia una spinta perché la società ha dato grandi disponibilità. Sappiamo quello che bisogna fare, il profilo dei giocatori che devono arrivare, tutti giovani e pimpanti e forti. Sicuramente mi aspetto una bella accelerazione. La società sta lavorando al meglio per cercare di colmare quelle che sono le partenze e per cercare di fare un organico con i criteri che abbiamo detto. Ma la cosa molto molto positiva è che ho trovato nella società grande disponibilità. Preoccupato? Un po' sì, perché tra meno di un mese inizia il campionato. Sono sicuro che verrà fatto tutto quello che la società vuol fare, però siamo un po' indietro".

