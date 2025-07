L'operazione Jadon Sancho è al momento in stand-by. Non c'è, infatti, un'accelerata da parte della Juventus per chiudere per l'arrivo dell'esterno inglese. I bianconeri nella giornata di oggi, martedì 22 luglio, dovrebbero ufficializzare il riscatto di Francisco Conceicao e ora, per completare un altro acquisto, hanno bisogno di un'altra cessione in quel ruolo oltre a quella di Mbangula, diretto al Werder Brema per 10 milioni di euro.

