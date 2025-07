Dopo Wesley, i giallorossi hanno chiuso per l'arrivo di Devis Vasquez a parametro zero. Il portiere ha già effettuato le visite mediche. I giallorossi sono vicini anche a Daniele Ghilardi del Verona. In entrata, la dirigenza è anche alla ricerca di un esterno sinistro offensivo

La Roma continua a essere molto attiva sul mercato . Dopo aver accolto Wesley dal Flamengo, per il quale si attende solo l'ufficialità, i giallorossi hanno chiuso anche per l'arrivo di Devis Vasquez a parametro zero . Il portiere ha già effettuato le visite mediche presso il Campus Biomedico di Roma. Dopo aver risolto il suo contratto con il Milan, il classe 1998 è pronto alla sua nuova avventura in Italia, sempre con Ricky Massara che già lo aveva portato in rossonero.

In difesa vicino Ghilardi

Per quanto riguarda la difesa, i giallorossi sono vicini a Ghilardi e non è escluso che possano chiuderlo a breve. I due club sono a un passo dall'accordo per circa 11 milioni di euro, con 10 milioni di parte fissa e 1 di bonus. La Roma, nel mentre, continua a lavorare per il mercato in entrata, in particolar modo sta cercando un esterno sinistro offensivo da consegnare a Gasperini.