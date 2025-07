Per l'attacco i giallorossi non stanno monitorando solo Fabio Silva del Wolverhampton. Occhi anche su Claudio Echeverri del Manchester City, classe 2006 arrivato in Inghilterra a 18 anni dal River Plate

Nuovo nome per la Roma per il reparto offensivo, dopo la richiesta di un esterno offensivo da parte di Gian Piero Gasperini. Non solo Fabio Silva del Wolverhampton , i giallorossi hanno messo gli occhi su un altro giocatore della Premier League. Si tratta di Claudio Echeverri , classe 2006 di proprietà del Manchester City .

Chi è Claudio Echeverri

Dopo essersi messo in mostra con le selezioni giovanili dell'Argentina e del River Plate, Echeverri è stato prelevato dal Manchester City per 18.5 milioni di euro, lasciandolo però in prestito al club dove è cresciuto per un altro inverno. Arrivato nel mercato di gennaio di questa stagione, è reduce dal Mondiale per Club con il Manchester City con cui è sceso in campo in un’occasione e ha messo a segno una rete, non ha trovato particolare spazio nella passata stagione di Premier League e ha collezionato appena 3 presenze (compresa quella al Mondiale contro l’Al-Ain) e 64 minuti di gioco.