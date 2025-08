Come sono andati questi primi giorni a Torino e in Germania, e com’è per lei questa nuova esperienza?

"Sta andando molto bene, siamo contenti, abbiamo iniziato a Torino a casa nostra, ora siamo nella casa del nostro sponsor dove è tutto perfetto. Stiamo lavorando tanto a livello tecnico e fisico con il mister e con la squadra, siamo molto contenti di ciò che i ragazzi stanno facendo".



E’ la prima volta che alla Juventus c’è un direttore tecnico con questa operatività, può raccontarci la sua quotidianità?

"La quotidianità è quella di sempre che un direttore tecnico ha, siamo vicini allo staff, vicini alla squadra, ai giocatori e facciamo da tramite tra staff e giocatori con la società".



E’ stata una sorpresa la chiamata della Juventus? E come la valuta all’interno del suo percorso e della sua carriera?

"E’ stata una cosa bellissima, una trattativa veloce, quando arriva la chiamata della Juventus è sempre un motivo di orgoglio".



Come state gestendo quei giocatori che sono chiacchierati in chiave mercato, li avete tenuti in gruppo ma forse hanno bisogno di un’attenzione in più?

"Abbiamo deciso di portare tutti di comune accordo con il mister, siamo la Juve, dobbiamo trattare tutti allo stesso modo, siamo stati chiari con loro, tutti stanno lavorando bene".





Lei è stato giocatore, che gruppo ha trovato? E se l'ha colpita qualcuno in particolare da un punto di vista tecnico o anche caratteriale.

"Ho trovato un gruppo unito, un gruppo che vive bene insieme, che ha creato una bella unione con lo staff tecnico, come si è visto anche dagli ultimi risultati della passata stagione, sono tutti ragazzi perbene che stanno bene insieme e che stanno preparando una stagione importante".