L'Inter ha ripreso i contatti con il Genoa nella giornata di venerdì 8 agosto per Koni De Winter. I nerazzurri stanno cercando di bloccare il difensore rossoblù, in caso di partenza di uno tra Pavard o Bisseck. Il belga rappresenta la prima scelta per la difesa assieme a Leoni del Parma
L'Inter ha ripreso i colloqui con il Genoa per Koni De Winter. Contatti diretti tra i club nella giornata di oggi, venerdì 8 agosto, con i nerazzurri che stanno cercando di bloccare il difensore in caso di partenza di uno tra Pavard o Bisseck. Il giocatore rossoblù era già nel mirino dell'Inter da maggio, quando c'è stato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione.
Potrebbe interessarti
L'Inter ha individuato il nuovo Acerbi?
De Winter e Leoni le prime scelte
I nerazzurri hanno individuato in Koni De Winter del Genoa e in Giovanni Leoni del Parma le due prime scelte per la difesa nel caso in cui partisse qualcuno. Due giocatori di prospettiva, ma che hanno già dimostrato di avere continuità di rendimento in Serie A.