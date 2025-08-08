L'Inter ha ripreso i contatti con il Genoa nella giornata di venerdì 8 agosto per Koni De Winter. I nerazzurri stanno cercando di bloccare il difensore rossoblù, in caso di partenza di uno tra Pavard o Bisseck. Il belga rappresenta la prima scelta per la difesa assieme a Leoni del Parma

