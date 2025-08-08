Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter, nuovi contatti per De Winter con il Genoa. Calciomercato news

Calciomercato

L'Inter ha ripreso i contatti con il Genoa nella giornata di venerdì 8 agosto per Koni De Winter. I nerazzurri stanno cercando di bloccare il difensore rossoblù, in caso di partenza di uno tra Pavard o Bisseck. Il belga rappresenta la prima scelta per la difesa assieme a Leoni del Parma

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

L'Inter ha ripreso i colloqui con il Genoa per Koni De Winter. Contatti diretti tra i club nella giornata di oggi, venerdì 8 agosto, con i nerazzurri che stanno cercando di bloccare il difensore in caso di partenza di uno tra Pavard o Bisseck. Il giocatore rossoblù era già nel mirino dell'Inter da maggio, quando c'è stato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. 

Potrebbe interessarti

L'Inter ha individuato il nuovo Acerbi?

De Winter e Leoni le prime scelte

I nerazzurri hanno individuato in Koni De Winter del Genoa e in Giovanni Leoni del Parma le due prime scelte per la difesa nel caso in cui partisse qualcuno. Due giocatori di prospettiva, ma che hanno già dimostrato di avere continuità di rendimento in Serie A. 

Calciomercato: Altre Notizie

Inter, nuovi contatti per De Winter con il Genoa

Calciomercato

L'Inter ha ripreso i contatti con il Genoa nella giornata di venerdì 8 agosto per Koni De Winter....

Napoli-Gutierrez, operazione chiusa col Girona

Calciomercato

Miguel Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha chiuso...

Raspadori-Atletico: intesa totale con il Napoli

MERCATO NAPOLI

Gli azzurri hanno accettato l'offerta dell'Atletico Madrid da 26 milioni di euro, bonus compresi....

Musah, continuano i contatti con il Forest

Calciomercato

Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Sul...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE