Miguel Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha chiuso l'accordo con il Girona per il trasferimento del terzino sinistro e ora non resta che limare gli ultimi dettagli per il contratto del giocatore. Operazione da circa 20 milioni di euro, con uno stipendio da 2 milioni di euro a stagione
Dopo le trattative degli ultimi giorni, Miguel Gutierrez è sempre più vicino al Napoli: chiusa la trattativa con il Girona. Il difensore classe 2001 arriverà in Italia per circa 20 milioni di euro, non resta che limare gli ultimi dettagli sul contratto. Il giocatore si prepara a firmare un contratto da 2 milioni di euro a stagione.
Approfondimento
Perché il Napoli ha scelto Gutierrez
Si tratta per Juanlu Sanchez
Nel frattempo si avvicina anche Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo. Il Napoli è forte del sì del giocatore e per questo non ha ancora alzato l'offerta al Siviglia. L'affare è destinato a chiudersi anche se gli azzurri saranno costretti a modificare leggermente le condizioni d'acquisto per arrivare all'ok da parte del club spagnolo. Una volta che l'operazione sarà sbloccata, Zanoli sarà libero di partire: su di lui Bologna e Udinese.