Si tratta per Juanlu Sanchez

Nel frattempo si avvicina anche Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo. Il Napoli è forte del sì del giocatore e per questo non ha ancora alzato l'offerta al Siviglia. L'affare è destinato a chiudersi anche se gli azzurri saranno costretti a modificare leggermente le condizioni d'acquisto per arrivare all'ok da parte del club spagnolo. Una volta che l'operazione sarà sbloccata, Zanoli sarà libero di partire: su di lui Bologna e Udinese.