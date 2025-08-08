Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli-Gutierrez, ci siamo: operazione chiusa con il Girona: le news di calciomercato

Calciomercato

Miguel Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha chiuso l'accordo con il Girona per il trasferimento del terzino sinistro e ora non resta che limare gli ultimi dettagli per il contratto del giocatore. Operazione da circa 20 milioni di euro, con uno stipendio da 2 milioni di euro a stagione

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo le trattative degli ultimi giorni, Miguel Gutierrez è sempre più vicino al Napoli: chiusa la trattativa con il Girona. Il difensore classe 2001 arriverà in Italia per circa 20 milioni di euro, non resta che limare gli ultimi dettagli sul contratto. Il giocatore si prepara a firmare un contratto da 2 milioni di euro a stagione.

Approfondimento

Perché il Napoli ha scelto Gutierrez

Si tratta per Juanlu Sanchez

Nel frattempo si avvicina anche Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo. Il Napoli è forte del sì del giocatore e per questo non ha ancora alzato l'offerta al Siviglia. L'affare è destinato a chiudersi anche se gli azzurri saranno costretti a modificare leggermente le condizioni d'acquisto per arrivare all'ok da parte del club spagnolo. Una volta che l'operazione sarà sbloccata, Zanoli sarà libero di partire: su di lui Bologna e Udinese.

 

Calciomercato: Altre Notizie

Napoli-Gutierrez, ci siamo: l'operazione è chiusa

Calciomercato

Miguel Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha chiuso...

Musah, continuano i contatti con il Forest

Calciomercato

Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Sul...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Napoli: ottimismo Juanlu, Gutierrez a un passo

Calciomercato

Il Napoli è a un passo dai due nuovi esterni: con Gutierrez del Girona si stanno discutendo gli...

Hojlund, lo United apre al prestito: Milan pronto

Calciomercato

Il Milan è alla ricerca di un attaccante e il Manchester United sta aprendo al prestito con...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE