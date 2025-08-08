Esplora tutte le offerte Sky
Napoli-Raspadori, offerta ufficiale dell'Atletico Madrid da 25 milioni più bonus

MERCATO NAPOLI

Proseguono i contatti tra Napoli e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. Il club spagnolo ha fatto un'offerta ufficiale da 25 milioni di euro più bonus per l'attaccante italiano e conta di chiudere

L'Atletico Madrid continua a spingere per Giacomo Raspadori e ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli da 25 milioni di euro più bonus. Il club spagnolo conta di chiudere la trattativa, pronto a portare l'attaccante italiano in Spagna.

Napoli-Gutierrez, ci siamo: l'operazione è chiusa

I numeri di Raspadori

Nella stagione 2024/25 Raspadori ha collezionato 26 presenze in Serie A, riuscendo a segnare 6 gol e 1 assist. Nonostante abbia iniziato molte partite dalla panchina, l'attaccante italiano è riuscito comunque a lasciare il segno, aiutando la squadra di Conte a vincere lo scudetto.

