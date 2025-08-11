La Roma continua a lavorare per Fabio Silva ma le condizioni dell'operazione, al momento, sono difficili. Capitolo esterni: Ezzalzouli potrebbe essere un'opzione e, nel mentre, i giallorossi hanno chiesto informazioni per Sancho. Questione uscite, richieste inglesi per Dovbyk e Pellegrini

