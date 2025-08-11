Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato Roma, da Fabio Silva a Sancho: le news e come stanno le cose

roma

La Roma continua a lavorare per Fabio Silva ma le condizioni dell'operazione, al momento, sono difficili. Capitolo esterni: Ezzalzouli potrebbe essere un'opzione e, nel mentre, i giallorossi hanno chiesto informazioni per Sancho. Questione uscite, richieste inglesi per Dovbyk e Pellegrini

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

La Roma continua a lavorare per Fabio Silva. La situazione, però, resta difficile e per formalizzare la chiusura i giallorossi hanno prima bisogno di una cessione. Il suo eventuale arrivo, poi, non escluderebbe quello di un esterno offensivo. Ezzalzouli del Betis potrebbe essere un'opzione in questo momento.

La Roma torna a pensare a Ezzalzouli per la fascia

Sancho e non solo: il punto sugli esterni

La Roma ha chiesto informazioni per Jadon Sancho, ma assieme a Ezzalzouli non è l'unico nome nella short list del ds Massara. Alcuni profili potrebbero diventare interessanti se dovessero cambiare le condizioni come Hudson Odoi, Garnacho e Nkunku. Giocatori valutati anche dall'Inter, nel caso non riuscisse a chiudere per Lookman. 

Uscite Roma: richieste per Dovbyk e Pellegrini

Su Artem Dovbyk c'è l’interesse del Leeds. Il club inglese ha manifestato ai giallorossi il proprio gradimento per l'attaccante ucraino ma non ci sono dialoghi avanzati. Stesso discorso per Lorenzo Pellegrini, per il quale il West Ham ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell'operazione.

