Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, Ezzalzouli è di nuovo un nome valutato per l'esterno. Calciomercato news

Calciomercato

I giallorossi continuano a cercare un esterno offensivo sul mercato e tornano a pensare ad Adbe Ezzalzouli, classe 2001 del Betis

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

RItorna di moda in casa Roma il nome di Abde Ezzalzouli. Il giocatore del Betis è nella lista dei giallorossi da inizio mercato e su di lui c'è stato anche l'interesse del Como. Tra i vari profili valutati per consegnare un esterno offensivo a Gasperini, c'è anche quello del classe 2001.

Chi è Ezzalzouli

È facile innamorarsi di certi giocatori. Abde Ezzalzouli appartiene a questa categoria: esterno puro, dribbling da artista e un talento ancora tutto da esplorare. E mentre il suo futuro è a un bivio, lui continua a giocare sul filo del genio e dell’imprevedibilità.

Leggi anche

Il destino di Ezzalzouli tra dribbling e Serie A

Calciomercato: Altre Notizie

La Roma torna a pensare a Ezzalzouli per la fascia

Calciomercato

I giallorossi continuano a cercare un esterno offensivo sul mercato e tornano a pensare ad Adbe...

Il Napoli valuta l'ipotesi del ritorno di Elmas

torna a napoli?

Il club azzurro sta valutando l'ipotesi di riportare al Napoli Elmas. Il ritorno del macedone...

Donnarumma non sarà convocato per la Supercoppa

Calciomercato

Il portiere italiano non sarà convocato dal club francese per la Supercoppa Europea 2025, che si...

Esposito dopo le visite: "Forza Cagliari"

Calciomercato

Sebastiano Esposito ha terminato le visite mediche con il Cagliari. L'attaccante all'uscita ha...

De Winter, il Milan sta completando i documenti

Calciomercato

Koni De Winter si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero sta...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE