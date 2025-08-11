RItorna di moda in casa Roma il nome di Abde Ezzalzouli. Il giocatore del Betis è nella lista dei giallorossi da inizio mercato e su di lui c'è stato anche l'interesse del Como. Tra i vari profili valutati per consegnare un esterno offensivo a Gasperini , c'è anche quello del classe 2001.

Chi è Ezzalzouli

È facile innamorarsi di certi giocatori. Abde Ezzalzouli appartiene a questa categoria: esterno puro, dribbling da artista e un talento ancora tutto da esplorare. E mentre il suo futuro è a un bivio, lui continua a giocare sul filo del genio e dell’imprevedibilità.