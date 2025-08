Mercato Serie A, il punto a un mese dalla chiusura

Il Parma ha salutato Chivu e dato il benvenuto a Cuesta come nuovo allenatore. Ora bisognerà pensare a potenziare la squadra, che ha già visto arrivare Pellegrino (a Parma da gennaio scorso) e Ordonez del Velez. Tra gli obiettivi in entrata ci sono Liberali del Milan, Sebastiano Esposito dell'Inter ma soprattutto Giovanni Reyna del Borussia Dortmund. Per la difesa piace Vogliacco del Genoa, che ha già giocato al Parma in prestito la passata stagione mentre è in arrivato in città Ndiaye del Troyes, pronto alle visite mediche. In uscita hanno salutato Bonny e Mihaila, mentre sono tante le squadre interessate al giovane difensore Leoni. Per il momento, però, nessuna offerta ufficiale.