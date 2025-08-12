Toro, occhi su Asllani dell'Inter. La squadra di Baroni sta cercando un nuovo tassello per il centrocampo e lo sguardo è finito sul centrocampista albanese ex Empoli. Classe 2002, preso dall'Inter nell'estate del 2022 in prestito, poi riscattato a 15,7 milioni l'anno successivo. L'operazione, va detto, al momento non sembra facile da chiudere, soprattutto dal punto di vista economico.

I suoi numeri all'Inter

Nei suoi tre anni a Milano Asllani ha collezionato novantanove presenze in nerazzurro, senza però riuscire mai a imporsi come vice Calhanoglu nel centrocampo di Inzaghi. Con Chivu era partito titolare in tutti e quattro i match del Mondiale per Club, complici i problemi fisici dello stesso Calhanoglu. Asllani è poi partito titolare anche nella prima amichevole in famiglia contro l'U23 di pochi giorni fa, ma ha poi subito lasciato il posto al turco nella seconda uscita contro il Monaco.