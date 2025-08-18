Leon Bailey è sempre più vicino alla Roma. Operazione in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. Dopo il no di Sancho, il ds Massara è al lavoro per un altro esterno. Tentativo per Rowe del Marsiglia, sul quale c'è anche il Bologna

Leon Bailey si avvicina alla Roma . Contatti continui tra i giallorossi e l'Aston Villa per trovare l'intesa definitiva. Operazione in prestito oneroso a 2 milioni di euro con dirirtto di riscatto fissato a 22 , in modo da permettere alla Roma di chiudere il trasferimento con un impatto minore sul bilancio. Il classe 1997, intanto, non è stato convocato per la prima partita di Premier League dagli inglesi.

Dopo il no di Sancho, occhi su Rowe del Marsiglia

Con Jadon Sancho che non è convinto di trasferirsi in Italia, la Roma si sta guardando intorno per trovare un altro esterno. I giallorossi sono anche su Jonathan Rowe del Marsiglia, sul quale c'è anche il Bologna che però non ha ancora l'ok del giocatore. Per questo motivo, il ds Massara ci sta provando per il classe 2003.