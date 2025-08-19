Non solo Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, anche Victor Boniface si aggiunge alla lista degli obiettivi dei rossoneri per l'attacco. Il giocatore del Bayer Leverkusen è un profilo che già a inizio luglio il ds Tare aveva valutato, avviando anche i primi contatti tra le parti

Il Milan aggiunge anche Victor Boniface nella short list per l'attacco . I rossoneri sono ancora alla ricerca di un centravanti da affiancare a Santiago Gimenez e il giocatore del Bayer Leverkusen è un profilo che la dirigenza ha preso di nuovo in considerazione con attenzione. Il ds Tare, infatti, aveva già avuto i primi contatti per il classe 2000 a inizio luglio .

Restano in lista i nomi di Hojlund e Vlahovic

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera resta sempre quello di Rasmus Hojlund. Il danese, con l’arrivo di Sesko, ha meno spazio allo United e c’è stato un primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti del giocatore per cercare di ottenere la sua approvazione al trasferimento. Gli inglesi hanno aperto al prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il Napoli, che ha chiamato lo United ma in questo momento è più avanti il Milan. Si monitora sempre anche Dusan Vlahovic, come confermato da Igli Tare nel pre partita di Milan-Bari di Coppa Italia.