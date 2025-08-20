Prende sempre più quota il nome di Victor Boniface per l'attacco del Milan. Il giocatore del Bayer Leverkusen è in questo momento il profilo più vicino ai rossoneri. Una prima offerta ufficiale è arrivata al club tedesco e c'è ottimismo per il raggiungimento di un accordo nelle prossime ore per un'operazione tra prestito oneroso e diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro in totale
Victor Boniface sale in cima alla lista degli obiettivi in attacco del Milan. L'attaccante del Bayer Leverkusen ha sorpassato Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic e, in questo momento, è l'opzione più vicina per i rossoneri. La situazione è in aggiornamento, dopo una prima offerta ufficiale arrivata al club tedesco che l'ha ritenuta soddisfacente - operazione tra prestito oneroso e diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro in totale -, e c'è ottimismo per il raggiungimento di un accordo nelle prossime ore. Contatti continui, ma Boniface è sempre più vicino al Milan.
I numeri di Boniface
L'attaccante ha segnato 8 gol in 19 partite di Bundesliga la scorsa stagione, a causa di un infortunio alla coscia che non gli ha permesso di giocare con regolarità, ma la sua media realizzativa al Bayer Leverkusen è notevole. Ben 32 reti in 61 partite - condite da 12 assist - tra tutte le competizioni in due anni che è in Germania.