Inter, accordo verbale con il Lens per Diouf: le news di calciomercato

Calciomercato

Accordo verbale tra Inter e Lens per Andy Diouf: intesa tra i club per il trasferimento del centrocampista a titolo definitivo in nerazzurro. Affare praticamente fatto, accordo anche con il giocatore, da formalizzare nelle prossime ore. Operazione da circa 25 milioni, su Diouf c'era anche il Napoli

Dopo la cessione di Asllani al Torino, l'Inter ha trovato l'accordo con il Lens per Andy Diouf. Il centrocampista si trasferirà in nerazzurro a titolo definitivo. Operazione da circa 25 milioni totali, accordo trovato anche con il giocatore sul contratto. Su Diouf c'è stato anche l'interesse del Napoli, ma l'Inter ha chiuso in fretta l'affare. Adesso resta da completare lo scambio dei documenti per far arrivare il giocatore a Milano già nelle prossime ore.

