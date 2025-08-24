Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nico Paz, il Tottenham alza l'offerta a 50 milioni ma il Como dice no: le news di mercato

Calciomercato

Il Tottenham non si arrende per Nico Paz e ha alzato la propria offerta al Como a 50 milioni di euro. Il club inglese vuole il fantasista argentino ma la valutazione del club italiano è di 70 milioni. Per il momento non c'è l'ok né da parte del Como e né del giocatore

GLI ACQUISTI PIU' COSTOSTI DELL'ESTATE

A inizio agosto il Tottenham ha presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per il cartellino di Nico Paz, ma il club di Suwarso l'ha subito rifiutata, valutando il trequartista argentino circa 70 milioni di euro. Gli Spurs, però, non sembrano intenzionati ad arrendersi e per questo hanno alzato l'offerta a 50 milioni. Per il momento, però, manca l'ok sia da parte del Como che del giocatore.

I numeri di Nico Paz

Nella stagione 2024/25 Nico Paz è stato uno dei grandi protagonisti del Como in Serie A. L'argentino ha collezionato 35 presenze in campionato, riuscendo a segnare 6 gol e a fornire ben 9 assist. Prestazioni importanti, che hanno convinto il ct Scaloni a preconvocarlo in nazionale per i prossimi impegni dell'Argentina.

Leggi anche

Argentina, preconvocati Nico Paz e Carboni

Calciomercato: Altre Notizie

Nico Paz, il Tottenham alza l'offerta al Como

Calciomercato

Il Tottenham non si arrende per Nico Paz e ha alzato la propria offerta al Como a 50 milioni di...

De Zerbi: "Rabiot? Spero di mettere cose a posto"

marsiglia

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Marsiglia, dopo la lite Rabiot-Rowe della...

Milan-Boniface, Tare: "Stiamo facendo valutazioni"

Calciomercato

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha spiegato la situazione legata a Victor Boniface,...

Il Napoli torna su Brescianini: avviati i contatti

Calciomercato

Gli azzurri a distanza di più di un anno ritornano sul centrocampista, che è l'obiettivo a...

Inter, ufficiale l'arrivo di Diouf: i dettagli

Calciomercato

Andy Diouf è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista francese è arrivato a Milano...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE