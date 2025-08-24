Nico Paz, il Tottenham alza l'offerta a 50 milioni ma il Como dice no: le news di mercatoCalciomercato
Il Tottenham non si arrende per Nico Paz e ha alzato la propria offerta al Como a 50 milioni di euro. Il club inglese vuole il fantasista argentino ma la valutazione del club italiano è di 70 milioni. Per il momento non c'è l'ok né da parte del Como e né del giocatore
A inizio agosto il Tottenham ha presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per il cartellino di Nico Paz, ma il club di Suwarso l'ha subito rifiutata, valutando il trequartista argentino circa 70 milioni di euro. Gli Spurs, però, non sembrano intenzionati ad arrendersi e per questo hanno alzato l'offerta a 50 milioni. Per il momento, però, manca l'ok sia da parte del Como che del giocatore.
I numeri di Nico Paz
Nella stagione 2024/25 Nico Paz è stato uno dei grandi protagonisti del Como in Serie A. L'argentino ha collezionato 35 presenze in campionato, riuscendo a segnare 6 gol e a fornire ben 9 assist. Prestazioni importanti, che hanno convinto il ct Scaloni a preconvocarlo in nazionale per i prossimi impegni dell'Argentina.