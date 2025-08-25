Esplora tutte le offerte Sky
Nico Paz resterà a Como: intanto si tratta il futuro con il Real. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il Como ha rifiutato l'offerta del Tottenham per il talento argentino da 65 milioni più 10 di bonus ed è difficile pensare - al momento - a un rialzo del club inglese in questi ultimi giorni di mercato. Con il Real Madrid si continua a trattare per rivedere l'accordo iniziale tra le parti: obiettivo togliere il 50% sulla rivendita e mantenere la recompra a cifre più alte

Nico Paz resterà a Como per questa stagione. Il club ha rifiutato l'offerta del Tottenham da 65 milioni di euro più 10 di bonus (al rialzo rispetto alla prima proposta di inizio agosto da 50 milioni), dopo averne parlato con la proprietà indonesiana e il Real Madrid. Difficile pensare, in questo momento, a un ulteriore rilancio da parte degli inglesi in questi ultimi giorni di mercato. 

Intanto si continua a trattare il suo futuro con il Real 

Como e Real Madrid, intanto, continuano a parlare per rivedere l’accordo inizialmenre stipulato tra le parti, che prevede che i Blancos abbiano tempo fino al 30 giugno 2026 per prelevare Nico Paz per 9 milioni di euro, mentre nel 2027 la cifra salirà a 10. L'obiettivo del Como è quello di trovare un accordo economico con il Real per togliere il 50% sulla futura rivendita - non perdendo in questo modo la metà dell'incasso di un'eventuale cessione - e lavorare inoltre per far sì che gli spagnoli mantengano la recompra ma a cifre più alte. In questo modo, qualora il Real Madrid esercitasse nelle prossime due estati il diritto di ri-acquisto dell'argentino, il club lombardo avrebbe un margine di guadagno tra i 15 e i 20 milioni (avendone pagati attorno ai 5 per portare il trequartista in Italia).

