Milan, offerta al Liverpool per Joe Gomez

Il Milan ha fatto un'offerta al Liverpool per Joe Gomez. Il club rossonero cerca un difensore per rinforzare il reparto arretrato di Allegri e dopo il no di Akanji continua a guardare in Premier. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento ma si attende una risposta del Liverpool. Nel frattempo a centrocampo, con l'uscita di Musah, si lavora per Rabiot

Nelle ultime ore di calciomercato, il Milan vuole chiudere per un difensore esperto da regalare a Massimiliano Allegri e che possa guidare il reparto arretrato. Dopo il no di Akanji , il club rossonero ha fatto un'offerta al Liverpool per Joe Gomez . Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Serie A ma c'è da attendere la risposta dei Reds. La trattativa è avanzata ma rimane difficile.

A centrocampo si lavora per Rabiot

Parallelamente il Milan continua a lavorare anche per il centrocampo. Con l'uscita di Musah in direzione Atalanta, il nome forte è quello di Adrien Rabiot. Il francese è il preferito di Allegri e la società sta provando ad accontentare l'allenatore. Anche qui la trattativa non è semplice e c'è da far quadrare i conti con il Marsiglia.