Yunus Musah sempre più vicino all'Atalanta: il centrocampista americano si trasferirà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. Nelle prossime ore è prevista la chiusura. Non sarà l'unica operazione in uscita per il Milan: è fatta per il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth, anche lui in prestito con diritto di riscatto 

Il Milan è pronto a chiudere per la cessione di Yunus Musah all'Atalanta quando manca sempre meno alla fine del calciomercato. Il centrocampista statunitense si trasferirà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto, le parti si sono riaggiornate confermando la volontà di chiudere l'affare che nelle prossime ore sarà formalizzato.

Quella di Musah non sarà l'unica cessione del Milan in questi frenetici ultimi giorni di calciomercato: è fatta per il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth. Il classe 2005 andrà in Premier League anche lui in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a un determinato numero di presenze. 1,5 milioni per il prestito oneroso e riscatto fissato a circa 18,5 milioni

