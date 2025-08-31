Yunus Musah sempre più vicino all'Atalanta: il centrocampista americano si trasferirà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. Nelle prossime ore è prevista la chiusura. Non sarà l'unica operazione in uscita per il Milan: è fatta per il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth, anche lui in prestito con diritto di riscatto

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI