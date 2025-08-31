Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Roma, scambio Gimenez-Dovbyk: il messicano apre ai giallorossi. Calciomercato news

milan-roma

L'attaccante messicano ha dato la sua apertura al trasferimento in prestito alla Roma. Dovbyk farebbe, sempre in prestito, il percorso opposto verso Milano. Procedono i dialoghi tra i due club. Gli ultimi aggiornamenti 

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Continua il dialogo tra Milan e Roma per lo scambio di attaccanti Dovbyk-Gimenez. Il messicano, in queste ultime ore, ha dato per la prima volta la sua apertura al passaggio in giallorosso (dopo l'ufficialità dell'arrivo di Nkunku). Ora va trovata l'intesa finale tra le parti, per un'operazione che si formalizzerebbe in caso di chiusura come uno scambio di prestiti.

Come cambia l'attacco del Milan con Nkunku

Scambio di prestiti Milan-Roma: è già accaduto 365 giorni fa

Non è la prima volta che Milan e Roma potrebbero formalizzare per uno scambio di prestiti secchi tra due loro giocatori. È già successo infatti un anno fa, sempre nelle ultime ore di calciomercato estivo, con il passaggio di Abraham al Milan e Saelemaekers che ha fatto il percorso inverso.

