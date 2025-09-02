L'estate di mercato ha portato più di duecento diversi giocatori nel campionato italiano: 33 di loro sono attaccanti centrali su cui ogni club - eccezion fatta per la Lazio a mercato zero - punta tantissimo in zona gol. Sono più di tremila le reti "comprate" coi nuovi acquisti: chi sono, quanti gol hanno già segnato e qual è la loro media gol (tutti i numeri sono riferiti all'intera carriera coi club, giovanili comprese e nazionale esclusa, dati Transfermarkt)

COME CAMBIANO COL MERCATO LE FORMAZIONI DI A