L'abaco dei nuovi bomber in Serie A: dall'estate 33 punte per 3.180 gol
L'estate di mercato ha portato più di duecento diversi giocatori nel campionato italiano: 33 di loro sono attaccanti centrali su cui ogni club - eccezion fatta per la Lazio a mercato zero - punta tantissimo in zona gol. Sono più di tremila le reti "comprate" coi nuovi acquisti: chi sono, quanti gol hanno già segnato e qual è la loro media gol (tutti i numeri sono riferiti all'intera carriera coi club, giovanili comprese e nazionale esclusa, dati Transfermarkt)
- Anni: 22
- Gol in carriera: 70
- Media gol in carriera: un gol ogni 189 minuti
+ LORENZO LUCCA
- Anni: 24
- Gol in carriera: 69
- Media gol in carriera: un gol ogni 182 minuti
- Anni: 21
- Gol in carriera: 17
- Media gol in carriera: un gol ogni 390 minuti
+ PIO ESPOSITO (rientrato da un prestito ma all'esordio con l'Inter dei big)
- Anni: 20
- Gol in carriera: 62
- Media gol in carriera: un gol ogni 162 minuti
- Anni: 25
- Gol in carriera: 147
- Media gol in carriera: un gol ogni 159 minuti
+ LOIS OPENDA
- Anni: 25
- Gol in carriera: 105
- Media gol in carriera: un gol ogni 178 minuti
- Anni: 27
- Gol in carriera: 113
- Media gol in carriera: un gol ogni 197 minuti
- Anni: 20
- Gol in carriera: 36
- Media gol in carriera: un gol ogni 196 minuti
- Anni: 25
- Gol in carriera: 103
- Media gol in carriera: un gol ogni 184 minuti
- Anni: 35
- Gol in carriera: 348
- Media gol in carriera: un gol ogni 132 minuti
- Anni: 24
- Gol in carriera: 67
- Media gol in carriera: un gol ogni 168 minuti
+ EDIN DZEKO
- Anni: 39
- Gol in carriera: 370
- Media gol in carriera: un gol ogni 160 minuti
- Anni: 30
- Gol in carriera: 101
- Media gol in carriera: un gol ogni 223 minuti
- Anni: 32
- Gol in carriera: 229
- Media gol in carriera: un gol ogni 161 minuti
- Anni: 38
- Gol in carriera: 237
- Media gol in carriera: un gol ogni 171 minuti
+ ANTONIO SANABRIA
- Anni: 29
- Gol in carriera: 86
- Media gol in carriera: un gol ogni 241 minuti
+ FARIS MOUMBAGNA
- Anni: 25
- Gol in carriera: 61
- Media gol in carriera: un gol ogni 177 minuti
- Anni: 31
- Gol in carriera: 178
- Media gol in carriera: un gol ogni 198 minuti
+ SEMIH KILIÇSOY
- Anni: 20
- Gol in carriera: 58
- Media gol in carriera: un gol ogni 160 minuti
+ GENNARO BORRELLI
- Anni: 25
- Gol in carriera: 71
- Media gol in carriera: un gol ogni 183 minuti
- Anni: 17
- Gol in carriera: 21
- Media gol in carriera: un gol ogni 229 minuti
+ NIKOLA STULIC
- Anni: 23
- Gol in carriera: 58
- Media gol in carriera: un gol ogni 175 minuti
- Anni: 23
- Gol in carriera: 48
- Media gol in carriera: un gol ogni 226 minuti
- Anni: 27
- Gol in carriera: 117
- Media gol in carriera: un gol ogni 182 minuti
+ MATIJA FRIGAN
- Anni: 22
- Gol in carriera: 42
- Media gol in carriera: un gol ogni 211 minuti
- Anni: 29
- Gol in carriera: 75
- Media gol in carriera: un gol ogni 249 minuti
+ HENRKIK MEISTER
- Anni: 21
- Gol in carriera: 24
- Media gol in carriera: un gol ogni 203 minuti
- Anni: 29
- Gol in carriera: 98
- Media gol in carriera: un gol ogni 192 minuti
+ IDRISSA GUEYE
- Anni: 18
- Gol in carriera: 6
- Media gol in carriera: un gol ogni 251 minuti
- Anni: 24
- Gol in carriera: 26
- Media gol in carriera: un gol ogni 330 minuti
+ GIFT ORBAN
- Anni: 23
- Gol in carriera: 64
- Media gol in carriera: un gol ogni 110 minuti
+ GIOVANE
- Anni: 21
- Gol in carriera: 9
- Media gol in carriera: un gol ogni 281 minuti
- Anni: 27
- Gol in carriera: 67
- Media gol in carriera: un gol ogni 270 minuti
- Fiorentina 437 (Dzeko/Piccoli)
- Cremonese 384 (Vardy/Sanabria/Moumbagna)
- Bologna 348 (Immobile)
- Cagliari 307 (Belotti/Kiliçsoy/Borrelli)
- Juventus 252 (David/Openda)
- Como 229 (Morata)
- Parma 159 (Cutrone/Frigan)
- Napoli 139 (Hojlund/Lucca)
- Milan 113 (Nkunku)
- Udinese 104 (Buksa/Gueye)
- Atalanta 103 (Krstovic)
- Torino 101 (Simeone)
- Verona 99 (Sarr/Orban/Giovane)
- Pisa 96 (Nzola/Meister)
- Inter 79 (Bonny/Pio Esposito)
- Lecce 79 (Camarda/Stulic)
- Sassuolo 67 (Cheddira)
- Genoa 48 (Colombo)
- Roma 36 (Ferguson)
- Lazio zero acquisti
- Nessuna delle nuove punte conta più gol di Dzeko: 370 in carriera coi club, meglio anche dei 348 di Immobile e dei 237 di Vardy
- E il migliore dei nuovi per media gol? A sorpresa è Gift Orban, nuovo colpo del Verona con una media di una rete ogni 110 minuti in carriera coi club. Nessuno ha numeri migliori dell'attaccante classe 2002 nigeriano, appena arrivato in prestito dall'Hoffenheim. In carriera ha giocato in Norvegia con lo Stabaek, in Belgio col Gent e in Francia col Lione