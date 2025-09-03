Calciomercato Serie A, gli acquisti di ritorno nel campionato italiano
Le squadre italiane si sono profondamente rinnovate in questo mercato appena concluso. C'è chi ha scommesso su nuovi talenti e chi ha preferito puntare sull'usato sicuro, ovvero sui campioni con esperienza nel nostro campionato. Ecco di seguito i 15 giocatori (compresi alcuni in prestito lo scorso anno, ma non riscattati) che hanno fatto ritorno quest'estate in Serie A
- in passato in Serie A con:
- Napoli (2013-19): 236 presenze e 6 gol
- in passato in Serie A con:
- Fiorentina (2014-17): 93 presenze e 23 gol
- Juventus (2017-22): 183 presenze e 12 gol
- in passato in Serie A con:
- Roma (2015-21): 260 presenze e 119 gol
- Inter (2021-23): 101 presenze e 31 gol
- in passato in Serie A con:
- Napoli (2019-24): 189 presenze e 19 gol
- Torino (gennaio-giugno 2025): 13 presenze e 4 gol
- in passato in Serie A con:
- Atalanta (2022/23): 34 presenze e 10 gol
- in passato in Serie A con:
- Juventus (2008-10): 3 presenze
- Genoa (2012/13): 34 presenze e 5 gol
- Torino (2013/14, gennaio-giugno 2016): 48 presenze e 28 gol
- Lazio (2016-24): 340 presenze e 207 gol
- in passato in Serie A con:
- Roma (2022/23): 50 presenze e 2 gol
- in passato in Serie A con:
- Juventus (2014-16, 2020-22): 185 presenze e 59 gol
- Milan (luglio 2024-febbraio 2025): 25 presenze e 6 gol
- in passato in Serie A con:
- Roma (gennaio-giugno 2025): 5 presenze
- in passato in Serie A con:
- Genoa (gennaio-giugno 2025): 9 presenze
- in passato in Serie A con:
- Genoa (gennaio-giugno 2022): 15 presenze e 1 gol
- Napoli (2022-24): 43 presenze e 3 gol
- in passato in Serie A con:
- Juventus (2019-24): 212 presenze e 22 gol
- in passato in Serie A con:
- Empoli (2021/22, 2024/25): 55 presenze e 1 gol
- Sassuolo (2023/24): 18 presenze e 1 gol
- in passato in Serie A con:
- Milan (2022-23): 10 presenze
- in passato in Serie A con:
- Roma (2018-febbraio 2023): 128 presenze e 24 gol
- Atalanta (luglio-gennaio 2025): 23 presenze e 3 gol
- Fiorentina (gennaio-giugno 2025): 13 presenze