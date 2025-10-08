Gattuso ha rivelato di essere al lavoro per convocare Ahanor, terzino classe 2008 arrivato questa estate all'Atalanta. Sul giovane difensore c'era anche il Milan: era stato Simone Tognon, uno dei collaboratori fidati ed ex compagno di Allegri al Padova, a segnalare Ahanor al nuovo allenatore rossonero. Tuttavia, il budget previsto dal Milan per sostituire Theo Hernandez non era sufficiente per prendere Ahanor, al suo posto è arrivato Estupiñán

Honest Ahanor, terzino dell'Atalanta, ha dimostrato di avere già grandi qualità nonostante sia ancora un classe 2008. Nella passata stagione con il Genoa è diventato il più giovane esordiente dello scorso campionato, in questa stagione l'Atalanta ha deciso di puntare su di lui investendo oltre 20 milioni di euro. Il giocatore sta ripagando la fiducia del club bergamasco, attirando anche le attenzioni di Gennaro Gattuso. Il c.t. dell'Italia ha rivelato di essere al lavoro per convocare Ahanor in azzurro. Al momento il 17enne non è però convocabile dall'Italia: il giocatore è nato ad Aversa, in provincia di Caserta, da genitori nigeriani. Ha trascorso tutta la sua vita tra Campania e Liguria, ma Ahanor non possiede ancora la cittadinanza italiana, pertanto a livello burocratico resta ancora qualche ostacolo alla sua convocazione con la Nazionale italiana.