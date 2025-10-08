Gattuso pensa alla convocazione di Ahanor: in estate era sulla lista di mercato del MilanCalciomercato
Gattuso ha rivelato di essere al lavoro per convocare Ahanor, terzino classe 2008 arrivato questa estate all'Atalanta. Sul giovane difensore c'era anche il Milan: era stato Simone Tognon, uno dei collaboratori fidati ed ex compagno di Allegri al Padova, a segnalare Ahanor al nuovo allenatore rossonero. Tuttavia, il budget previsto dal Milan per sostituire Theo Hernandez non era sufficiente per prendere Ahanor, al suo posto è arrivato Estupiñán
Honest Ahanor, terzino dell'Atalanta, ha dimostrato di avere già grandi qualità nonostante sia ancora un classe 2008. Nella passata stagione con il Genoa è diventato il più giovane esordiente dello scorso campionato, in questa stagione l'Atalanta ha deciso di puntare su di lui investendo oltre 20 milioni di euro. Il giocatore sta ripagando la fiducia del club bergamasco, attirando anche le attenzioni di Gennaro Gattuso. Il c.t. dell'Italia ha rivelato di essere al lavoro per convocare Ahanor in azzurro. Al momento il 17enne non è però convocabile dall'Italia: il giocatore è nato ad Aversa, in provincia di Caserta, da genitori nigeriani. Ha trascorso tutta la sua vita tra Campania e Liguria, ma Ahanor non possiede ancora la cittadinanza italiana, pertanto a livello burocratico resta ancora qualche ostacolo alla sua convocazione con la Nazionale italiana.
Milan-Ahanor, il retroscena di mercato
L'Atalanta non era l'unica squadra interessata ad Ahanor nell'ultima finestra di mercato. Sul difensore infatti in estate c’era anche il Milan, un interesse iniziato con la firma di Massimiliano Allegri con i rossoneri. Uno dei collaboratori fidati ed ex compagno al Padova dell’allenatore, Simone Tognon, ha lavorato fino a pochi mesi fa con il settore giovanile del Genoa. Tognon ha seguito da vicino la crescita di Ahanor e ha consigliato ad Allegri di puntare sul classe 2008. I costi del giocatore, però, erano già saliti oltre i 20 milioni, cifra che il Milan non era disposto a spendere con il budget a disposizione per sostituire Theo Hernandez (trasferitosi in Arabia Saudita). Al posto di Ahanor il Milan ha infine deciso di puntare su Estupiñán.