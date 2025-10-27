Juve-Mancini, i retroscena di 7 mesi fa

OOra che la storia di Igor Tudor alla Juventus è arrivata al capolinea c’è un aspetto che va considerato per avere un quadro ancora più chiaro della situazione: il croato non era la prima scelta quando è arrivato lo scorso marzo e non lo era nemmeno quando è stato confermato in estate. I retroscena dei contatti passati con Mancini, Conte e Gasperini

Igor Tudor esonerato, Luciano Spalletti e Roberto Mancini i primi nomi presi in considerazione per sostituirlo. E non è la prima volta che il nome di Mancini è accostato alla Juventus. Lo scorso marzo, dopo l'esonero di Thiago Motta, l’allora Managing Director Football Cristiano Giuntoli aveva avviato contatti proprio con Roberto Mancini. L’ex ct campione d’Europa con l’Italia nel 2021, che qualche mese prima (ottobre 2024) aveva risolto il suo contratto con la federcalcio saudita, era il candidato principale e aveva dato la sua disponibilità. Quando sembrava tutto fatto arrivò a sorpresa un no da parte della proprietà bianconera, non disposta a ratificare l’accordo di massima raggiunto con l’allenatore (un anno e mezzo di contratto). Perché c’era la necessità di poter chiudere la stagione e poi valutare con calma (e con le mani libere) a chi affidare la panchina. Senza vincoli contrattualistici in essere. Si decise così di virare su Igor Tudor, che accettò un incarico fino a fine stagione (con opzione di rinnovo a disposizione del club in caso di qualificazione alla Champions). Lo stesso Mancini, qualche mese fa in un’intervista a ‘Il Giorno’ aveva ammesso: “Qualcosa c’è stato con la Juventus, è vero, qualche mese fa. Aspetterò. Non sono qui a gufare...”.