Chi è Federico Spalletti

Ha 30 anni e, nel suo percorso di studi, ha seguito le sue due passioni: calcio e filosofia. Negli Stati Uniti — in Michigan e più precisamente al Kalamazoo College — ha conseguito la laurea in filosofia, poi un Master in filosofia analitica in Svizzera. "In questo lasso di tempo — si legge sempre nella sua bio LinkedIn — la mia passione per il calcio non mi ha mai abbandonato, ho anzi sempre più coadiuvato calcio e filosofia, tramite studio di tattica, statistica e analisi dei giocatori". Nel settembre del 2022 si era iscritto al Corso Osservatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano, diplomandosi due mesi dopo. Prima del suo ruolo da osservatore alla Juventus aveva avuto un'esperienza di un'anno nell'Udinese.