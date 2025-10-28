Offerte Sky
Alla Juventus c'è già uno Spalletti: chi è il figlio Federico che fa l'osservatore

la curiosità

Ha 30 anni e nel suo percorso di studi ha seguito le sue due passioni: calcio e filosofia. Nel 2022 si era iscritto e diplomato al Corso Osservatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano. In bianconero dal 2024 sotto la guida di Giuntoli, prima aveva lavorato anche nell'Udinese 

JUVE LIVE, LE NEWS SUL NUOVO ALLENATORE

Nato in una famiglia calcistica. Sono queste le prime parole della biografia di LinkedIn dello Spalletti che è già alla Juventus: 30 anni, si chiama Federico ed è figlio di Luciano, l'ex Ct della Nazionale italiana ora in pole come nuovo allenatore bianconero dopo l'esonero di Tudor. Ad aspettarlo — se davvero si arriverà a una firma — c'è già il figlio Federico, di mestiere osservatore, entrato nel club juventino nel 2024 sotto la guida di Giuntoli.

Chi è Federico Spalletti

Ha 30 anni e, nel suo percorso di studi, ha seguito le sue due passioni: calcio e filosofia. Negli Stati Uniti — in Michigan e più precisamente al Kalamazoo College — ha conseguito la laurea in filosofia, poi un Master in filosofia analitica in Svizzera. "In questo lasso di tempo — si legge sempre nella sua bio LinkedIn — la mia passione per il calcio non mi ha mai abbandonato, ho anzi sempre più coadiuvato calcio e filosofia, tramite studio di tattica, statistica e analisi dei giocatori". Nel settembre del 2022 si era iscritto al Corso Osservatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano, diplomandosi due mesi dopo. Prima del suo ruolo da osservatore alla Juventus aveva avuto un'esperienza di un'anno nell'Udinese. 

le parole a sky

Spalletti sulla Juve: "Fortunato chi sostituirà Tudor"

Uno Spalletti è già alla Juve: il figlio Federico

