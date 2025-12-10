 Calciomercato Serie A, i giocatori che aumenteranno di più il proprio valore | Sky Sport
Serie A, i giocatori che aumenteranno di più il proprio valore di mercato

Il Cies Football Observatory ha pubblicato uno studio sui calciatori il cui valore di mercato è destinato ad aumentare di più nei prossimi 6 mesi senza il rinnovo del contratto e in uno scenario che prevede le stesse prestazioni dell'ultimo semestre sia individualmente (minuti giocati, presenze da titolare, frequenza dei gol) che collettivamente (risultati di squadra). Di seguito i calciatori di Serie A che "cresceranno" di più fino al termine della stagione

