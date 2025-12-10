Serie A, i giocatori che aumenteranno di più il proprio valore di mercato
Il Cies Football Observatory ha pubblicato uno studio sui calciatori il cui valore di mercato è destinato ad aumentare di più nei prossimi 6 mesi senza il rinnovo del contratto e in uno scenario che prevede le stesse prestazioni dell'ultimo semestre sia individualmente (minuti giocati, presenze da titolare, frequenza dei gol) che collettivamente (risultati di squadra). Di seguito i calciatori di Serie A che "cresceranno" di più fino al termine della stagione
- Aumento di valore previsto: +5.1 mln
- Valore attuale: 9.9 mln
- Proiezione a giugno 2026: 15 mln
- Incremento: +52%
- Aumento di valore previsto: +5.2 mln
- Valore attuale: 15.1 mln
- Proiezione a giugno 2026: 20.3 mln
- Incremento: +34%
- Aumento di valore previsto: +5.4 mln
- Valore attuale: 15.1 mln
- Proiezione a giugno 2026: 20.5 mln
- Incremento: +36%
- Aumento di valore previsto: +5.9 mln
- Valore attuale: 87.4 mln
- Proiezione a giugno 2026: 93.3 mln
- Incremento: +7%
- Aumento di valore previsto: +6.2 mln
- Valore attuale: 18.8 mln
- Proiezione a giugno 2026: 25 mln
- Incremento: +33%
- Aumento di valore previsto: +6.3 mln
- Valore attuale: 40.4 mln
- Proiezione a giugno 2026: 46.7 mln
- Incremento: +16%
- Aumento di valore previsto: +6.4 mln
- Valore attuale: 16.4 mln
- Proiezione a giugno 2026: 22.8 mln
- Incremento: +39%
- Aumento di valore previsto: +6.7 mln
- Valore attuale: 25.8 mln
- Proiezione a giugno 2026: 32.5 mln
- Incremento: +26%
- Aumento di valore previsto: +8.2 mln
- Valore attuale: 49.5 mln
- Proiezione a giugno 2026: 57.7 mln
- Incremento: +17%
- Aumento di valore previsto: +10.8 mln
- Valore attuale: 13.2 mln
- Proiezione a giugno 2026: 24 mln
- Incremento: +82%
- Aumento di valore previsto: +11.9 mln
- Valore attuale: 18.8 mln
- Proiezione a giugno 2026: 30.7 mln
- Incremento: +63%
- Aumento di valore previsto: +12.4 mln
- Valore attuale: 46.2 mln
- Proiezione a giugno 2026: 58.6 mln
- Incremento: +27%
- Aumento di valore previsto: +12.6 mln
- Valore attuale: 17.4 mln
- Proiezione a giugno 2026: 30 mln
- Incremento: +72%
- Aumento di valore previsto: +12.7 mln
- Valore attuale: 25.9 mln
- Proiezione a giugno 2026: 38.6 mln
- Incremento: +49%
- Aumento di valore previsto: +13.1 mln
- Valore attuale: 35.3 mln
- Proiezione a giugno 2026: 48.4 mln
- Incremento: +37%
- Aumento di valore previsto: +13.5 mln
- Valore attuale: 36.7 mln
- Proiezione a giugno 2026: 50.2 mln
- Incremento: +37%
- Aumento di valore previsto: +14.2 mln
- Valore attuale: 18.1 mln
- Proiezione a giugno 2026: 32.3 mln
- Incremento: +79%.
- Aumento di valore previsto: +23.2 mln
- Valore attuale: 116.9 mln
- Proiezione a giugno 2026: 140.1 mln
- Incremento: +20%