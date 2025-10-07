I giocatori di Serie A che hanno aumentato di più il valore di mercato
L'ultimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie A di Transfermarkt premia Kenan Yildiz: l'attaccante della Juventus è il calciatore maggiormente cresciuto rispetto alla scorsa stagione. Alle sue spalle due gioielli del Como, "upgrade" prevedibili anche per Kean, Pulisic e McTominay
- Valore a inizio stagione: 1,2 mln
- Valore attuale: 7,5 mln
- Variazione: +6,3 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 3,5 mln
- Valore attuale: 10 mln
- Variazione: +6,5 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 18 mln
- Valore attuale: 25 mln
- Variazione: +7 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 25 mln
- Valore attuale: 32 mln
- Variazione: +7 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 28 mln
- Valore attuale: 35 mln
- Variazione: +7 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 13 mln
- Valore attuale: 20 mln
- Variazione: +7 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 17 mln
- Valore attuale: 25 mln
- Variazione: +8 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 12 mln
- Valore attuale: 20 mln
- Variazione: +8 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 22 mln
- Valore attuale: 30 mln
- Variazione: +8 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 1,5 mln
- Valore attuale: 10 mln
- Variazione: +8,5 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 15 mln
- Valore attuale: 24 mln
- Variazione: +9 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 40 mln
- Valore attuale: 50 mln
- Variazione: +10 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 40 mln
- Valore attuale: 50 mln
- Variazione: +10 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 35 mln
- Valore attuale: 45 mln
- Variazione: +10 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 40 mln
- Valore attuale:50 mln
- Variazione: +10 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 50 mln
- Valore attuale: 60 mln
- Variazione: +10 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 5 mln
- Valore attuale: 20 mln
- Variazione: +15 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 10 mln
- Valore attuale: 30 mln
- Variazione: +20 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 35 mln
- Valore attuale: 55 mln
- Variazione: +20 mln di euro
- Valore a inizio stagione: 50 mln
- Valore attuale: 75 mln
- Variazione: +25 mln di euro