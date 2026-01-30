In attesa di novità sugli esterni, l'Inter sta provando a chiudere un'operazione in entrata a centrocampo . Si tratta di Curtis Jones del Liverpool : contatti in corso tra le parti, col giocatore che ha già dato l'ok al club nerazzurro (anche dal punto di vista economico) per trasferirsi in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro . Si aspetta a questo punto il via libera dei Reds. Nel caso arrivasse, l'acquisto del classe 2001 libererebbe la partenza di Davide Frattesi , su cui è forte il Nottingham Forest : l'ex Sassuolo, poco impiegato fin qui in stagione da Chivu, potrebbe a quel punto salutare Milano anche lui in prestito con diritto di riscatto.

Chi è Curtis Jones

Curtis Jones è cresciuto nel Liverpool, con cui ha esordito in prima squadra nel 2019 dopo i tanti anni nelle giovanili. In maglia Reds ha giocato oltre 200 partite in tutte le competizioni, segnando 19 gol. Ventinove le presenze in stagione, tra cui i 90 minuti giocati a San Siro proprio contro i nerazzurri in Champions League. Un centrocampista moderno, di piede destro e col vizio del gol, anche se in questo 2025-2026 non ha ancora trovato la rete nonostante un minutaggio importante. Nel 4-2-3-1 Slot lo ha impiegato davanti alla difesa e anche sulla trequarti, in particolare largo a sinistra. Con l'Inghilterra ha vinto un Europeo con l'Under 21 nel 2023 (con gol vittoria), in nazionale maggiore ha giocato finora 6 partite.