Tutto fatto e difinito da tempo ma adesso arriva anche il momento dello firme. Mike Maignan si lega al Milan fino al 2031 (o fino al 2030 con opzione per la stagione successiva). Secondo le notizie in nostro possesso la firma dovrebbe arrivare fra oggi e domani. Un accordo che consentirà a Maignan, classe 1995, di chiudere praticamente la carriera in rossonero