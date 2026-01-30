Dopo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane è prevista nelle prossime ore (tra oggi e domani) la firma del portiere francese sul rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno prossimo. Il classe ’95 sarà legato ai rossoneri fino al 2031, o fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno

