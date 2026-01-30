Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan-Maignan, attesa la firma sul rinnovo di contratto

Calciomercato

Dopo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane è prevista nelle prossime ore (tra oggi e domani) la firma del portiere francese sul rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno prossimo. Il classe ’95 sarà legato ai rossoneri fino al 2031, o fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Tutto fatto e difinito da tempo ma adesso arriva anche il momento dello firme. Mike Maignan si lega al Milan fino al 2031 (o fino al 2030 con opzione per la stagione successiva). Secondo le notizie in nostro possesso la firma dovrebbe arrivare fra oggi e domani. Un accordo che consentirà a Maignan, classe 1995, di chiudere praticamente la carriera in rossonero

Leggi anche

Milan: intesa verbale col Palace per Mateta

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Roma, scatto per Sulemana ma dipende da...Lookman

Calciomercato

La Roma fa sul serio per Sulemana dell'Atalanta ma i bergamaschi devono valutare anche la...

Milan: intesa verbale col Palace per Mateta

Calciomercato

Il francese era stato un obiettivo della Juve durante questa finestra di gennaio. Milan e Palace...

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Il West Ham ha chiesto informazioni su Zalewski

Calciomercato

Al club nerazzurro non sono ancora arrivate offerte: l'eventuale proposta dovrà necessariamente...

Inter, si continua a trattare per Diaby e Perisic

Calciomercato

Per l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE