Il Milan è una delle società più attive in questi ultimi giorni di mercato. Vuole chiudere subito per Mateta in attacco, si muove per un difensore e nel frattempo guarda anche al futuro: è stato raggiunto l'accordo con il Verona per il centrocampista dell'Under 21 Alphadjo Cissé, ora in prestito al Catanzaro. L'intesa tra i tre club prevede che il giocatore resti in prestito in Calabria fino al termine della stagione. I rossoneri sono riusciti a battere la concorrenza del PSV Eindhoven, che sarebbe stato disposto a portare subito il giocatore in Olanda. Cissè, 19 anni compiuti a ottobre, finora ha segnato 6 gol in Serie B ed è entrato nel giro dell'Under 21 con il CT Silvio Baldini.