Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan in chiusura per Cissè dal Verona: rimarrà a Catanzaro fino a fine stagione

Calciomercato

In chiusura la trattativa del Milan per Alphadjo Cissè, centrocampista italo-camerunense dell'Hellas Verona, ora in prestito al Catanzaro e già nel giro dell'Under 21 di Baldini. Raggiunto l’accordo verbale tra i club: il giocatore resterà in prestito in Calabria fino al termine della stagione

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il Milan è una delle società più attive in questi ultimi giorni di mercato. Vuole chiudere subito per Mateta in attacco, si muove per un difensore e nel frattempo guarda anche al futuro: è stato raggiunto l'accordo con il Verona per il centrocampista dell'Under 21 Alphadjo Cissé, ora in prestito al Catanzaro. L'intesa tra i tre club prevede che il giocatore resti in prestito in Calabria fino al termine della stagione. I rossoneri sono riusciti a battere la concorrenza del PSV Eindhoven, che sarebbe stato disposto a portare subito il giocatore in Olanda. Cissè, 19 anni compiuti a ottobre, finora ha segnato 6 gol in Serie B ed è entrato nel giro dell'Under 21 con il CT Silvio Baldini. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Milan-Mateta a un passo: si prova a chiudere a ore

Calciomercato

L'attaccante è a un passo: dopo l'intesa tra Milan e Palace, sulla base di un'offerta da 35...

Inter su Curtis Jones: c'è l'ok del giocatore

Calciomercato

Contatti in corso per il centrocampista inglese classe 2001, che ha già dato l'ok al...

Dumfries piace al Liverpool, il Forest su Frattesi

Calciomercato

Sirene inglesi per due giocatori nerazzurri: nelle ultime ore il Liverpool ha effettuato un primo...

Maignan, agenti in sede: sabato firma il rinnovo?

Calciomercato

Dopo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane, nelle prossime ore (massimo entro la giornata...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE