Strand Larsen da ex vivaio Milan a colpo da 50 milioni: gli altri ex costati… carissimo

L'incrocio di destini è abbastanza clamoroso e vale la pena riepilogarlo in ordine cronologico. Nel Crystal Palace gioca Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997: dopo essere stato un obiettivo della Juve in questo gennaio, entra nel mirino del Milan. L'affare non è semplice, un po' per i tempi ristretti, un po' perché gli inglesi devono prima trovare un sostituto.

Le lancette corrono ma le tessere del puzzle sembrano incastrarsi: il Palace, infatti, pare aver trovato il dopo Mateta, si chiama Jørgen Strand Larsen, è una prima punta norvegese (che in nazionale ha poco spazio, per ovvi motivi), è alto un metro e novantatré e ha 25 anni. Ci ha segnato contro in Italia-Norvegia 1-4: ha sostituito Haaland al 90' e ha fatto gol al 93'. Gioca nel Wolverhampton ultimissimo in classifica per cui ha segnato 20 reti in una sessantina di presenze. E costa caro, come le leggi del mercato inglese insegnano. Il Palace, però, lo ha in pugno e — di conseguenza — libera Mateta per il Milan. Poi tutto cambia: qualcosa non convince i dottori rossoneri, Mateta non supera le visite mediche e l'affare salta, ma il Palace compra comunque il suo "sostituto", cioè quello Strand Larsen per cui viene staccato un assegno da 50 milioni di euro. Ecco, il cerchio si chiude così: Jørgen Strand Larsen è un ex del Milan!