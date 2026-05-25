Chi ha fatto meglio nel girone di ritorno di Serie A? Il Como di Fabregas è la sorpresa più grande: secondo solo all'Inter campione d'Italia. Il Milan ha frenato clamorosamente (solo 28 punti) mentre non mancano le sorprese come la Fiorentina di Vanoli e la Juve di Spalletti che non si sarebbe comunque qualificata in Champions... Di seguito i punti conquistati nella seconda parte di campionato

LE AVVERSARIE DI MILAN E JUVE IN EUROPA LEAGUE