Serie A 2025 2026, la classifica del girone di ritorno: tonfo Milan, il Como è secondo!
Chi ha fatto meglio nel girone di ritorno di Serie A? Il Como di Fabregas è la sorpresa più grande: secondo solo all'Inter campione d'Italia. Il Milan ha frenato clamorosamente (solo 28 punti) mentre non mancano le sorprese come la Fiorentina di Vanoli e la Juve di Spalletti che non si sarebbe comunque qualificata in Champions... Di seguito i punti conquistati nella seconda parte di campionato
- 42 punti realizzati nel girone di ritorno
- 87 punti realizzati in tutto il campionato
- 38 punti realizzati nel girone di ritorno
- 71 punti realizzati in tutto il campionato
- 37 punti realizzati nel girone di ritorno
- 73 punti realizzati in tutto il campionato
- 37 punti realizzati nel girone di ritorno
- 76 punti realizzati in tutto il campionato
- 33 punti realizzati nel girone di ritorno
- 69 punti realizzati in tutto il campionato
- 31 punti realizzati nel girone di ritorno
- 59 punti realizzati in tutto il campionato
- 29 punti realizzati nel girone di ritorno
- 42 punti realizzati in tutto il campionato
- 29 punti realizzati nel girone di ritorno
- 54 punti realizzati in tutto il campionato
- 28 punti realizzati nel girone di ritorno
- 70 punti realizzati in tutto il campionato
- 27 punti realizzati nel girone di ritorno
- 56 punti realizzati in tutto il campionato
- 26 punti realizzati nel girone di ritorno
- 49 punti realizzati in tutto il campionato
- 26 punti realizzati nel girone di ritorno
- 45 punti realizzati in tutto il campionato
- 25 punti realizzati nel girone di ritorno
- 50 punti realizzati in tutto il campionato
- 25 punti realizzati nel girone di ritorno
- 41 punti realizzati in tutto il campionato
- 24 punti realizzati nel girone di ritorno
- 43 punti realizzati in tutto il campionato
- 22 punti realizzati nel girone di ritorno
- 45 punti realizzati in tutto il campionato
- 22 punti realizzati nel girone di ritorno
- 45 punti realizzati in tutto il campionato
- 12 punti realizzati nel girone di ritorno
- 34 punti realizzati in tutto il campionato
- 8 punti realizzati nel girone di ritorno
- 21 punti realizzati in tutto il campionato
- 6 punti realizzati nel girone di ritorno
- 18 punti realizzati in tutto il campionato