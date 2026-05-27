Non solo Semenyo, i giocatori valorizzati in carriera da Iraola

L'allenatore basco risponde perfettamente all'identikit del valorizzatore di talenti. Nel corso della sua carriera è riuscito a far emergere giocatori che hanno attirato l'attenzione e successivamente giocato per alcune big d'Europa come City, Real, Psg e Liverpool. Iraola ha, inoltre, saputo tirare fuori il meglio da diversi talenti che gli hanno permesso di raggiungere una storica qualificazione europea con il Bournemouth. Ecco chi sono