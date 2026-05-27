Non solo Semenyo, i giocatori valorizzati in carriera da Iraola

L'allenatore basco risponde perfettamente all'identikit del valorizzatore di talenti. Nel corso della sua carriera è riuscito a far emergere giocatori che hanno attirato l'attenzione e successivamente giocato per alcune big d'Europa come City, Real, Psg e Liverpool. Iraola ha, inoltre, saputo tirare fuori il meglio da diversi talenti che gli hanno permesso di raggiungere una storica qualificazione europea con il Bournemouth. Ecco chi sono
- ANTOINE SEMENYO
- E' forse il caso più eclatante di talento valorizzato dal calcio di Andoni Iraola: 99 partite per lui al Bournemouth, 31 gol, 13 assist e il City di Guardiola che sborsa la bellezza di 72 milioni per averlo.
- DEAN DONNY HUIJSEN
- Ha fatto spesso il titolare del Real Madrid, non certo una squadra qualsiasi. Iraola lo ha avuto a disposizione per un solo anno e lo lo ha fatto giocare praticamente sempre. Comprato dal Bournemouth a 22, il Real si convince a spenderne ben 62.
- FRAN GARCIA
- È il terzo giocatore più utilizzato da Iraola in carriera e, anche lui, oggi gioca nel Real Madrid. Un passato insieme nel Rayo Vallecano (122 partite). La cronologia è questa: il Real lo cede al Rayo, gioca tre anni con Iraola e, poi, il Real se lo riprende. Nel 2025/26 ai blancos ha fatto il terzino di riserva.
- ILYA ZABARNYI
- Nella stagione appena conclusa del Psg ne è stato un titolare in Ligue 1, vinta ancora una volta; anche se nei dentro-fuori della Champions ha lasciato spazio a Pacho e, soprattutto, a Marquinhos. Titolarissimo per due anni nel Bournemouth, pagato 33, dopo il trattamento-Andoni il Psg lo va a pagare 63.
- DOMINIC SOLANKE
- Iraola lo ha a disposizione per un solo anno: 21 gol in 42 partite e attira le big del Regno Unito. Pagato 21, il Bournemouth lo rivende a 63 al Tottenham.
- MILOS KERKEZ
- Nel 2024/25 la linea di difesa di Iraola nel Bournemouth che chiude la Premier al 9° posto è composta per tre quarti da Huijsen, Zabarnyi e Kerkez, tutti venduti nella stessa estate. Come detto: Huijsen a 62, Zabarnyi a 63 e Kerkez per 47 al Liverpool (dove ha rimpiazzato Robertson come terzino sinistro titolare).
- DANGO OUATTARA
- Altro esempio di valorizzazione sotto Iraola. Due anni insieme, tante partite e dieci gol. Poi la cessione al Brentford che, per lui, sborsa 43 milioni di euro.
- MARCOS SENESI
- Un altro esempio di valorizzazione è Marcos Senesi, argentino classe 1997 del Bournemouth che, anche grazie a Iraola, ha conquistato la Selección a 28 anni. Sul mercato piace a molte (è in scadenza a giugno 2026 e si è parlato anche della Juve) e il Ct argentino lo ha messo tra i 55 preconvocati al Mondiale.
- RAYAN
- E' una giovanissima ala brasiliana classe 2006, preso dal Bournemouth a gennaio scorso e subito messo al servizio di Iraola. Dal suo arrivo l'allenatore basco lo ha fatto giocare l'87% delle volte da titolare, lui ha segnato 5 gol, fornito 2 assist e, dulcis in fundo, Ancelotti lo ha convocato per il Mondiale col Brasile.
- JUNIOR KROUPI
- E' uno di quelli che ha fatto meglio nella storica stagione del Bournemouth con 13 gol da capocannoniere della squadra; senza però dimenticare l'apporto di altri come Tavernier, Evanilson, Truffert, Scott, Christie o Kluivert