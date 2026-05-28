 Pantaleo Corvino, addio al Lecce: le sue principali scoperte in carriera, da Bojinov a Vlahovic | Sky Sport
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Corvino lascia il Lecce: i migliori calciatori scoperti in carriera

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Pantaleo Corvino ha deciso di lasciare il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica del Lecce per concedersi una pausa dopo 6 anni nel club salentino, culminati con 4 salvezze consecutive. Noto per la sua abilità da talent scout, ripercorriamo le sue migliori scoperte con le 10 plusvalenze più ricche della sua carriera tra Lecce, Fiorentina e Bologna

CORVINO LASCIA IL LECCE: LE NEWS

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