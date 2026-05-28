Corvino lascia il Lecce: i migliori calciatori scoperti in carriera
Pantaleo Corvino ha deciso di lasciare il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica del Lecce per concedersi una pausa dopo 6 anni nel club salentino, culminati con 4 salvezze consecutive. Noto per la sua abilità da talent scout, ripercorriamo le sue migliori scoperte con le 10 plusvalenze più ricche della sua carriera tra Lecce, Fiorentina e Bologna
- Acquisto: 1,6 milioni di euro (dal Wolfsburg nel 2022)
- Cessione: 15 milioni di euro (alla Fiorentina nel 2024)
- Plusvalenza: +13,4 milioni di euro
- Acquisto: 15 mila euro (dal Pietà Hotspurs nel 1999)
- Cessione: 14 milioni di euro (alla Fiorentina nel 2005)
- Plusvalenza: +13,9 milioni di euro
- Acquisto: 600 mila euro (dal San Marino nel 2015)
- Cessione: 14,5 milioni di euro (al Napoli nel 2016)
- Plusvalenza: +13,9 milioni di euro
- Acquisto: 8,15 milioni di euro (dal Dunajska Streda nel 2023)
- Cessione: 25 milioni di euro (all'Atalanta nel 2025)
- Plusvalenza: +16,85 milioni di euro
- Acquisto: 8 milioni di euro (dall'Almeria nel 2008)
- Cessione: 25 milioni di euro (alla Juventus nel 2009)
- Plusvalenza: +17 milioni di euro
- Acquisto: 2,5 milioni di euro (dall'Admira Wacker nel 2021)
- Cessione: 19,5 milioni di euro (allo Sporting Lisbona nel 2023)
- Plusvalenza: +17 milioni di euro
- Acquisto: 8 milioni di euro (dal Partizan Belgrado nel 2008)
- Cessione: 26 milioni di euro (al Manchester City nel 2013)
- Plusvalenza: +18 milioni di euro
- Acquisto: parametro zero (dal Sutjeska nel 2000)
- Cessione: 19 milioni di euro (alla Roma nel 2006)
- Plusvalenza: +19 milioni di euro
- Acquisto: 220 mila euro (dal Nordsjælland nel 2022)
- Cessione: 30 milioni di euro (al Manchester United nel 2025)
- Plusvalenza: +29,8 milioni di euro
- Acquisto: 3,2 milioni di euro (dal Partizan Belgrado)
- Cessione: 85,4 milioni di euro (alla Juventus)
- Plusvalenza: +82,2 milioni di euro