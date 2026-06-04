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Besiktas su Italiano: contatti continui per arrivare a un'intesa. Le news di calciomercato

turchia

Il club turco in pressing per ottenere il sì definitivo di Vincenzo Italiano. L'allenatore, separatosi dal Bologna, va verso un'avventura in Turchia

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Forte interesse del Besiktas per Vincenzo Italiano. L'ex allenatore del Bologna, separatosi nelle scorse settimane dal club rossoblù, è il prescelto per la panchina del club turco che spinge per averlo. Contatti costanti tra le parti con il Besiktas che è in pressing per ottenere il sì definitivo dopo i primi sondaggi.

I numeri di Italiano in Serie A... e non solo

228 panchine in Serie A per Vincenzo Italiano che ha allenato Spezia, Fiorentina e Bologna. Il bilancio è di 92 vittorie, 59 pareggi e 77 sconfitte. Una Coppa Italia vinta alla guida del Bologna e due finali di Conference League, entrambe perse, sulla panchina della Fiorentina.

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