Forte interesse del Besiktas per Vincenzo Italiano . L'ex allenatore del Bologna , separatosi nelle scorse settimane dal club rossoblù, è il prescelto per la panchina del club turco che spinge per averlo. Contatti costanti tra le parti con il Besiktas che è in pressing per ottenere il sì definitivo dopo i primi sondaggi.

I numeri di Italiano in Serie A... e non solo

228 panchine in Serie A per Vincenzo Italiano che ha allenato Spezia, Fiorentina e Bologna. Il bilancio è di 92 vittorie, 59 pareggi e 77 sconfitte. Una Coppa Italia vinta alla guida del Bologna e due finali di Conference League, entrambe perse, sulla panchina della Fiorentina.