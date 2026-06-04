Besiktas su Italiano: contatti continui per arrivare a un'intesa. Le news di calciomercatoturchia
Il club turco in pressing per ottenere il sì definitivo di Vincenzo Italiano. L'allenatore, separatosi dal Bologna, va verso un'avventura in Turchia
Forte interesse del Besiktas per Vincenzo Italiano. L'ex allenatore del Bologna, separatosi nelle scorse settimane dal club rossoblù, è il prescelto per la panchina del club turco che spinge per averlo. Contatti costanti tra le parti con il Besiktas che è in pressing per ottenere il sì definitivo dopo i primi sondaggi.
I numeri di Italiano in Serie A... e non solo
228 panchine in Serie A per Vincenzo Italiano che ha allenato Spezia, Fiorentina e Bologna. Il bilancio è di 92 vittorie, 59 pareggi e 77 sconfitte. Una Coppa Italia vinta alla guida del Bologna e due finali di Conference League, entrambe perse, sulla panchina della Fiorentina.