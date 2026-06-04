La Juventus avanza per Alexander Sorloth, Spalletti ha dato il suo ok all'operazione e ha già parlato con l'attaccante. Intanto l'Atletico Madrid ha aperto alla cessione del giocatore. Tra i due club i rapporti sono anche tenuti in piedi dal prestito di Nico Gonzalez. Accennato un discorso anche per Oblak, che però guadagna 12 milioni di euro, pertanto sembra una pista difficile da percorrere

Nuovi sviluppi nella trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Alexander Sorloth: il club spagnolo avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante norvegese. Inoltre Luciano Spalletti ha dato il suo ok alla trattativa, dopo aver parlato con il giocatore. La scorsa settimana c'è stato un incontro a Oslo tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore che guadagna 6 milioni lordi e dunque il suo stipendio è alla portata delle casse bianconere. Sorloth in stagione ha collezionato 54 presenze, 20 gol e 1 assist tra tutte le competizioni. Tra i due club i rapporti sono tenuti in piedi anche dalla situazione Nico Gonzalez, in prestito proprio dalla Juve all'Atletico e che Simeone vorrebbe tenere. Da trattare il prezzo del riscatto con l'Atletico che vorrebbe uno sconto.